В «Крокусе» завершили спасательную операцию

24 марта 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

На месте ЧП завершили спасательную операцию, заявил Андрей Воробьев Фото: МЧС России новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В «Крокусе» завершили спасательную операцию и продолжают поиски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», — сообщил Воробьев. По его словам, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Крокусе» завершили спасательную операцию и продолжают поиски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», — сообщил Воробьев. По его словам, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела.