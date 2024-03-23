23 марта 2024

В «Крокусе» завершили спасательную операцию

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Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
На месте ЧП завершили спасательную операцию, заявил Андрей Воробьев Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В «Крокусе» завершили спасательную операцию и продолжают поиски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», — сообщил Воробьев. По его словам, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела.

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В «Крокусе» завершили спасательную операцию и продолжают поиски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», — сообщил Воробьев. По его словам, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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