На месте ЧП завершили спасательную операцию, заявил Андрей Воробьев
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В «Крокусе» завершили спасательную операцию и продолжают поиски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», —
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