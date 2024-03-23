23 марта 2024

Барбершоп, где работал подозреваемый в теракте, пожаловался на волну угроз

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Клипарт. Сургут, ножницы, парикмахерская, барбершоп
Угрозы поступают в адрес администратора и мастеров Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В ивановский барбершоп «Площадка» поступают многочисленные угрозы из-за того, что там работал один из подозреваемых в террористической атаке на «Крокус Сити Холл». Об этом рассказали представители учреждения в соцсети.

«Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Мухаммадсобир Файзов (подозреваемый). Хотим сказать, что с ноября 2023 года связь с ним мы не поддерживали. Он работал у нас на испытательном сроке несколько недель», — написано на стене барбершопа в соцсети «Вконтакте».

Похожее сообщение опубликовало заведение Barbershop My Style из Тейково Ивановской области. В салоне рассказали, что подозреваемый проработал около двух месяцев, а потом уволился и переехал в другой город.

Злоумышленники ворвались в «Крокус» вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу. По данным СКР, погибли более 133 человек. Ранее российские силовики задержали 11 человек. Четверо из них — непосредственные участники атаки, их поймали в Брянской области у границы с Украиной. Файзов стрелял в силовиков и получил травму глаза. Ему сделали операцию и допросили прямо в палате. Задержанный заявил, что получил разрешение на въезд в РФ в аэропорту.

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В ивановский барбершоп «Площадка» поступают многочисленные угрозы из-за того, что там работал один из подозреваемых в террористической атаке на «Крокус Сити Холл». Об этом рассказали представители учреждения в соцсети. «Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Мухаммадсобир Файзов (подозреваемый). Хотим сказать, что с ноября 2023 года связь с ним мы не поддерживали. Он работал у нас на испытательном сроке несколько недель», — написано на стене барбершопа в соцсети «Вконтакте». Похожее сообщение опубликовало заведение Barbershop My Style из Тейково Ивановской области. В салоне рассказали, что подозреваемый проработал около двух месяцев, а потом уволился и переехал в другой город. Злоумышленники ворвались в «Крокус» вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу. По данным СКР, погибли более 133 человек. Ранее российские силовики задержали 11 человек. Четверо из них — непосредственные участники атаки, их поймали в Брянской области у границы с Украиной. Файзов стрелял в силовиков и получил травму глаза. Ему сделали операцию и допросили прямо в палате. Задержанный заявил, что получил разрешение на въезд в РФ в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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