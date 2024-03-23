МЧС России: спасатели в «Крокусе» разобрали более 90 кубометров завалов

Сотрудники МЧС разобрали 90 кубометров завалов в «Крокус Сити Холл»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день. Об этом сообщили в МЧС России.
«Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», —
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