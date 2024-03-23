МЧС России: спасатели в «Крокусе» разобрали более 90 кубометров завалов

24 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС разобрали 90 кубометров завалов в «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день. Об этом сообщили в МЧС России. «Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», — говорится в сообщении. Задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день. Об этом сообщили в МЧС России. «Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», — говорится в сообщении. Задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России.