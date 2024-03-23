23 марта 2024

МЧС России: спасатели в «Крокусе» разобрали более 90 кубометров завалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
Сотрудники МЧС разобрали 90 кубометров завалов в «Крокус Сити Холл» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», — говорится в сообщении. Задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день. Об этом сообщили в МЧС России. «Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», — говорится в сообщении. Задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...