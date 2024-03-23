23 марта 2024

Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра

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новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» остановили до утра из-за нехватки освещения. Об этом сообщили рабочие.

«Разбор завалов был приостановлен до утра воскресенья из-за нехватки освещения», — сообщили рабочие, передают РИА Новости. Они предупредили, что в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций.

Ранее стало известно, что в «Крокусе» завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT. За сутки из-под завалов достали 133 тела, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС России опубликовало список, в который будут вносить фамилии погибших.

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Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» остановили до утра из-за нехватки освещения. Об этом сообщили рабочие. «Разбор завалов был приостановлен до утра воскресенья из-за нехватки освещения», — сообщили рабочие, передают РИА Новости. Они предупредили, что в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. Ранее стало известно, что в «Крокусе» завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT. За сутки из-под завалов достали 133 тела, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС России опубликовало список, в который будут вносить фамилии погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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