Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра

24 марта 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» остановили до утра из-за нехватки освещения. Об этом сообщили рабочие. «Разбор завалов был приостановлен до утра воскресенья из-за нехватки освещения», — сообщили рабочие, передают РИА Новости. Они предупредили, что в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. Ранее стало известно, что в «Крокусе» завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT. За сутки из-под завалов достали 133 тела, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС России опубликовало список , в который будут вносить фамилии погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» остановили до утра из-за нехватки освещения. Об этом сообщили рабочие. «Разбор завалов был приостановлен до утра воскресенья из-за нехватки освещения», — сообщили рабочие, передают РИА Новости. Они предупредили, что в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. Ранее стало известно, что в «Крокусе» завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT. За сутки из-под завалов достали 133 тела, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС России опубликовало список, в который будут вносить фамилии погибших.