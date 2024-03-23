Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра

новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» остановили до утра из-за нехватки освещения. Об этом сообщили рабочие.
«Разбор завалов был приостановлен до утра воскресенья из-за нехватки освещения», — сообщили рабочие, передают РИА Новости. Они предупредили, что в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций.
Ранее стало известно, что в «Крокусе» завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT. За сутки из-под завалов достали 133 тела, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС России опубликовало
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