В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

24 марта 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Ограничение въезда мигрантов на время СВО укрепит безопасность РФ, считает депутат Михаил Шеремет Фото: Анна Майорова © URA.RU Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО, чтобы защитить безопасность страны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «На время проведения специальной военной операции предлагаю ограничить въезд в нашу страну мигрантов, чтобы защитить внутреннюю безопасность», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, иностранные лица являются угрозой для РФ, так как становятся «объектом интереса западных спецслужб». Минтруд ожидает, что к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранных работников, а к 2030 году их число достигнет 300 тысяч. Президент России Владимир Путин призвал исходить из интересов граждан РФ в миграционной политике. По его словам, мигранты должны уважать законы и традиции страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО, чтобы защитить безопасность страны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «На время проведения специальной военной операции предлагаю ограничить въезд в нашу страну мигрантов, чтобы защитить внутреннюю безопасность», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, иностранные лица являются угрозой для РФ, так как становятся «объектом интереса западных спецслужб». Минтруд ожидает, что к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранных работников, а к 2030 году их число достигнет 300 тысяч. Президент России Владимир Путин призвал исходить из интересов граждан РФ в миграционной политике. По его словам, мигранты должны уважать законы и традиции страны.