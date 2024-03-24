В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО, чтобы защитить безопасность страны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«На время проведения специальной военной операции предлагаю ограничить въезд в нашу страну мигрантов, чтобы защитить внутреннюю безопасность», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, иностранные лица являются угрозой для РФ, так как становятся «объектом интереса западных спецслужб».
Минтруд ожидает, что к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранных работников, а к 2030 году их число достигнет 300 тысяч. Президент России Владимир Путин призвал исходить из интересов граждан РФ в миграционной политике. По его словам, мигранты должны уважать законы и традиции страны.
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