В двух областях Украины гремят взрывы

Взрывы прозвучали во Львовской и Хмельницкой областях Украины
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Воздушная тревога звучит на всей территории Украины Фото:
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Жители Львовской и Хмельницкой областей Украины сообщали о взрывах. Об этом говорят украинские СМИ и главы местных администраций.

«Во Львовской области работает ПВО», — заявил глава региона Максим Козицкий в своем telegram-канале. Других подробностей он не привел. Украинское издание «Общественное» пишет о взрывах в Хмельницкой области.

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На данный момент воздушная тревога действуют на всей территории Украины. Это следует с сайтов мониторингов.

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Жители Львовской и Хмельницкой областей Украины сообщали о взрывах. Об этом говорят украинские СМИ и главы местных администраций. «Во Львовской области работает ПВО», — заявил глава региона Максим Козицкий в своем telegram-канале. Других подробностей он не привел. Украинское издание «Общественное» пишет о взрывах в Хмельницкой области. На данный момент воздушная тревога действуют на всей территории Украины. Это следует с сайтов мониторингов. Ранее ВСУ пытались атаковать Севастополь. Все городские службы работали в усиленном контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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