В двух областях Украины гремят взрывы

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Львовской и Хмельницкой областей Украины сообщали о взрывах. Об этом говорят украинские СМИ и главы местных администраций.
«Во Львовской области работает ПВО», — заявил глава региона Максим Козицкий в своем telegram-канале. Других подробностей он не привел. Украинское издание «Общественное» пишет о взрывах в Хмельницкой области.
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На данный момент воздушная тревога действуют на всей территории Украины. Это следует с сайтов мониторингов.
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