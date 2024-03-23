23 марта 2024

Лидер свердловских мусульман жестко высказался о теракте в «Крокусе». Видео

Лидер свердловских мусульман записал обращение после теракта под Москвой
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Теракт в крупном комплексе произошел вечером 22 марта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Председатель регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин обратился к соотечественникам по поводу произошедшего в «Крокус Сити Холле». «Злодеи заслужили вечное наказание», говорится в описании обращения, опубликованного на youtube-канале «Пятничные проповеди».

«Дорогие братья и сестры, соотечественники, земляки. Идет священный месяц Рамадан, месяц терпения и великодушия, месяц милосердия и взаимопомощи, месяц взаимного уважения и любви», — говорит Радифулла-хазрат Гиндуллин.

«И тем горше говорить сейчас о чудовищном злодеянии и чудовищном святотатстве, которое свершилось на днях. Убиты сотни людей, сотни семей остались без своих домочадцев, без своих кормильцев», — добавил священник. Он также сказал, что молится за пострадавших и желает всем терпения и мудрости, чтобы пережить эту ужасную трагедию.

Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и устроили массовую стрельбу, по последним данным, погибли 133 человека. Четверо злоумышленников задержаны в Брянской области, при них были паспорта граждан Таджикистана, по-русски они изъясняются с трудом.

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Председатель регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин обратился к соотечественникам по поводу произошедшего в «Крокус Сити Холле». «Злодеи заслужили вечное наказание», говорится в описании обращения, опубликованного на youtube-канале «Пятничные проповеди». «Дорогие братья и сестры, соотечественники, земляки. Идет священный месяц Рамадан, месяц терпения и великодушия, месяц милосердия и взаимопомощи, месяц взаимного уважения и любви», — говорит Радифулла-хазрат Гиндуллин. «И тем горше говорить сейчас о чудовищном злодеянии и чудовищном святотатстве, которое свершилось на днях. Убиты сотни людей, сотни семей остались без своих домочадцев, без своих кормильцев», — добавил священник. Он также сказал, что молится за пострадавших и желает всем терпения и мудрости, чтобы пережить эту ужасную трагедию. Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и устроили массовую стрельбу, по последним данным, погибли 133 человека. Четверо злоумышленников задержаны в Брянской области, при них были паспорта граждан Таджикистана, по-русски они изъясняются с трудом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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