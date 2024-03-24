Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) перекрыли проезд для грузового поезда, который перевозил американские танки. Военный груз шел через греческий город Александруполис в Болгарию.
«Протестующие встали перед поездом с транспарантами и флагами, они заставили поезд остановиться. На транспаранте был написан лозунг „убийцы, возвращайтесь домой!“» — сообщает портал
Издание отмечает, что представители КПГ выступают за прекращение участия Греции в военных операциях НАТО. Представители греческих организаций коммунистов и молодежи требуют перестать использовать страну для перемещения вооружений для президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ.
Танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками, считает военный аналитик Брэндон Вейхерт.
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