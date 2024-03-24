В США заявили о бесполезности танков Abrams на СВО

National Interest: Abrams не приспособлены для современной битвы с дронами

24 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Танки Abrams легко можно поразить при помощи беспилотников, отметил Брэндон Вейхерт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Об этом напомнил бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт. «Версии, которые ВСУ получают из США, устарели и нуждаются в обслуживании. Это не самые обновленные версии танка Abrams. Но даже более обновленные варианты M1 Abrams могут оказаться не очень полезными», — заявил Брэндон Вейхерт, его слова приводит американский журнал The National Interest . Вейхерт добавил, что Abrams не могут нормально функционировать в зоне спецоперации. Это связано с тем, что РФ активно применяет для поражения беспилотники, которые в несколько раз дешевле боевой машины. Аналитик отметил, что в такой ситуации Украине следовало бы заботится не о количестве танков, а об их защищенности. Российские военные уже уничтожили четыре танка Abrams, передает RT. Это произошло на авдеевском направлении, где ВС РФ проводят наступление. Военные отмечали, что американские машины хуже, чем российские Т-90. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Об этом напомнил бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт. «Версии, которые ВСУ получают из США, устарели и нуждаются в обслуживании. Это не самые обновленные версии танка Abrams. Но даже более обновленные варианты M1 Abrams могут оказаться не очень полезными», — заявил Брэндон Вейхерт, его слова приводит американский журнал The National Interest. Вейхерт добавил, что Abrams не могут нормально функционировать в зоне спецоперации. Это связано с тем, что РФ активно применяет для поражения беспилотники, которые в несколько раз дешевле боевой машины. Аналитик отметил, что в такой ситуации Украине следовало бы заботится не о количестве танков, а об их защищенности. Российские военные уже уничтожили четыре танка Abrams, передает RT. Это произошло на авдеевском направлении, где ВС РФ проводят наступление. Военные отмечали, что американские машины хуже, чем российские Т-90.