23 марта 2024

Агутин назвал новую дату концерта в Екатеринбурге, перенесенного из-за теракта «Крокусе»

Концерт Агутина в Екатеринбурге перенесен на конец ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Леонид Агутин должен был выступить со своей женой 24 марта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, который должен был пройти 24 марта в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесен на конец ноября. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Концерт в Екатеринбурге переносится на 28 ноября. Все купленные билеты будут действительны на новые даты. Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты», — говорится в посте.

Накануне антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева запретила развлекательные мероприятия (концерты и спектакли) до 13 мая, допускаются лишь патриотические мероприятия, при условии соблюдения всех мер безопасности. Это стало реакцией на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны.

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Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, который должен был пройти 24 марта в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесен на конец ноября. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Концерт в Екатеринбурге переносится на 28 ноября. Все купленные билеты будут действительны на новые даты. Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты», — говорится в посте. Накануне антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева запретила развлекательные мероприятия (концерты и спектакли) до 13 мая, допускаются лишь патриотические мероприятия, при условии соблюдения всех мер безопасности. Это стало реакцией на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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