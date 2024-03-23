Развлечения Знаменитости Агутин назвал новую дату концерта в Екатеринбурге, перенесенного из-за теракта «Крокусе» Концерт Агутина в Екатеринбурге перенесен на конец ноября 24 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + Леонид Агутин должен был выступить со своей женой 24 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, который должен был пройти 24 марта в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесен на конец ноября. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Концерт в Екатеринбурге переносится на 28 ноября. Все купленные билеты будут действительны на новые даты. Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты», — говорится в посте. Накануне антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева запретила развлекательные мероприятия (концерты и спектакли) до 13 мая, допускаются лишь патриотические мероприятия, при условии соблюдения всех мер безопасности. Это стало реакцией на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, который должен был пройти 24 марта в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесен на конец ноября. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Концерт в Екатеринбурге переносится на 28 ноября. Все купленные билеты будут действительны на новые даты. Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты», — говорится в посте. Накануне антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева запретила развлекательные мероприятия (концерты и спектакли) до 13 мая, допускаются лишь патриотические мероприятия, при условии соблюдения всех мер безопасности. Это стало реакцией на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям