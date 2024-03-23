Свердловские власти запретили концерты и спектакли, кинопоказы — под вопросом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, зрительный зал, кинотеатр, кресла, дворец культуры, кинозал, дом культуры
Запретят ли в регионе показывать кино, пока неясно Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Свердловские власти отменили все концерты и спектакли в регионе до 13 мая, а кинотеатры пока только получили рекомендацию приостановить показы. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, разъясняя решение антитеррористической комиссии, принятое утром 23 марта.

При этом в официальном комментарии департамента информационной политики (ДИП) региона, направленном агентству, говорится обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности».

Новость по теме
В Свердловской области массовые мероприятия отменят до 13 мая. Документ

Владельцев торгово-развлекательных центров власти, заявили в ДИП, просят укрепить безопасность и отказаться от массовых мероприятий. На улицах, площадях и в других общественных местах появятся усиленные патрули с кинологами и служебными собаками. Кроме того, власти усилят защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта.

Решение о запрете массовых мероприятий в регионе было принято из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Неизвестные ворвались на концертную площадку 22 марта и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские власти отменили все концерты и спектакли в регионе до 13 мая, а кинотеатры пока только получили рекомендацию приостановить показы. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, разъясняя решение антитеррористической комиссии, принятое утром 23 марта. При этом в официальном комментарии департамента информационной политики (ДИП) региона, направленном агентству, говорится обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности». Владельцев торгово-развлекательных центров власти, заявили в ДИП, просят укрепить безопасность и отказаться от массовых мероприятий. На улицах, площадях и в других общественных местах появятся усиленные патрули с кинологами и служебными собаками. Кроме того, власти усилят защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта. Решение о запрете массовых мероприятий в регионе было принято из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Неизвестные ворвались на концертную площадку 22 марта и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...