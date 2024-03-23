Свердловские власти запретили концерты и спектакли, кинопоказы — под вопросом

Свердловские власти отменили все концерты и спектакли в регионе до 13 мая, а кинотеатры пока только получили рекомендацию приостановить показы. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, разъясняя решение антитеррористической комиссии, принятое утром 23 марта.
При этом в официальном комментарии департамента информационной политики (ДИП) региона, направленном агентству, говорится обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности».
Владельцев торгово-развлекательных центров власти, заявили в ДИП, просят укрепить безопасность и отказаться от массовых мероприятий. На улицах, площадях и в других общественных местах появятся усиленные патрули с кинологами и служебными собаками. Кроме того, власти усилят защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта.
Решение о запрете массовых мероприятий в регионе было принято из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Неизвестные ворвались на концертную площадку 22 марта и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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