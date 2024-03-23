В крупных ТЦ Екатеринбурга собирают данные о мигрантах

24 марта 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

У арендаторов в «Гринвиче» есть время до вечера 24 марта (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В торговых центрах Екатеринбурга после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начали собирать информацию о выходцах из стран ближнего зарубежья. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердили в администрации крупнейшего в городе ТЦ «Гринвич». В опубликованном в Сети объявлении сказано, что арендаторам ТЦ «Гринвич» до 16:00 24 марта «необходимо предоставить список всех сотрудников, среди которых есть уроженцы ЦАР (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан)» и указать ФИО, даты рождения, паспортные данные. В противном случае — штраф в три тысячи рублей. Аналогичные сообщения появились в ТЦ Veer Mall на Уралмаше. «Это касается абсолютно всех торговых центров и связано с требованиями органов безопасности. Они были сформулированы и озвучены накануне по итогам заседания регионального штаба», — прокомментировала корреспонденту представитель «Гринвича». Под «региональным штабом» она подразумевает заседание антитеррористической комиссии под руководством Евгения Куйвашева утром 23 марта, по итогам которого было принято решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе, а также ярмарки до 13 мая. Исключение сделано для патриотических акций. Кроме того, решено усилить меры безопасности на объектах массового скопления людей и улицах. Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и устроили массовую стрельбу, по последним данным, погибли 133 человека. Злоумышленники задержаны, при них были паспорта граждан Таджикистана, по-русски они изъясняются с трудом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торговых центрах Екатеринбурга после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начали собирать информацию о выходцах из стран ближнего зарубежья. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердили в администрации крупнейшего в городе ТЦ «Гринвич». В опубликованном в Сети объявлении сказано, что арендаторам ТЦ «Гринвич» до 16:00 24 марта «необходимо предоставить список всех сотрудников, среди которых есть уроженцы ЦАР (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан)» и указать ФИО, даты рождения, паспортные данные. В противном случае — штраф в три тысячи рублей. Аналогичные сообщения появились в ТЦ Veer Mall на Уралмаше. «Это касается абсолютно всех торговых центров и связано с требованиями органов безопасности. Они были сформулированы и озвучены накануне по итогам заседания регионального штаба», — прокомментировала корреспонденту представитель «Гринвича». Под «региональным штабом» она подразумевает заседание антитеррористической комиссии под руководством Евгения Куйвашева утром 23 марта, по итогам которого было принято решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе, а также ярмарки до 13 мая. Исключение сделано для патриотических акций. Кроме того, решено усилить меры безопасности на объектах массового скопления людей и улицах. Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и устроили массовую стрельбу, по последним данным, погибли 133 человека. Злоумышленники задержаны, при них были паспорта граждан Таджикистана, по-русски они изъясняются с трудом.