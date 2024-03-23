23 марта 2024

Полиция изъяла у курганца самодельные патроны

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Полиция также изъяла у мужчины порох и дробь Фото:

Курганская полиция изъяла у жителя Лебяжьевского округа самодельные патроны, металлические банки с порохом и дробь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«У 58-летнего жителя Лебяжьевского округа обнаружены и изъяты патроны для различных видов огнестрельного оружия, металлические банки с порохом, дробь и устройство для снаряжения патронов. Экспертиза установила, что часть патронов были снаряжены самодельным способом и они пригодны для стрельбы», — сообщили на сайте ведомства.

В отделе МВД России «Макушинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на шесть лет. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Курганская полиция изъяла у жителя Лебяжьевского округа самодельные патроны, металлические банки с порохом и дробь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «У 58-летнего жителя Лебяжьевского округа обнаружены и изъяты патроны для различных видов огнестрельного оружия, металлические банки с порохом, дробь и устройство для снаряжения патронов. Экспертиза установила, что часть патронов были снаряжены самодельным способом и они пригодны для стрельбы», — сообщили на сайте ведомства. В отделе МВД России «Макушинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на шесть лет. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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