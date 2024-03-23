Полиция изъяла у курганца самодельные патроны

24 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Полиция также изъяла у мужчины порох и дробь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская полиция изъяла у жителя Лебяжьевского округа самодельные патроны, металлические банки с порохом и дробь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «У 58-летнего жителя Лебяжьевского округа обнаружены и изъяты патроны для различных видов огнестрельного оружия, металлические банки с порохом, дробь и устройство для снаряжения патронов. Экспертиза установила, что часть патронов были снаряжены самодельным способом и они пригодны для стрельбы», — сообщили на сайте ведомства. В отделе МВД России «Макушинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на шесть лет. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская полиция изъяла у жителя Лебяжьевского округа самодельные патроны, металлические банки с порохом и дробь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «У 58-летнего жителя Лебяжьевского округа обнаружены и изъяты патроны для различных видов огнестрельного оружия, металлические банки с порохом, дробь и устройство для снаряжения патронов. Экспертиза установила, что часть патронов были снаряжены самодельным способом и они пригодны для стрельбы», — сообщили на сайте ведомства. В отделе МВД России «Макушинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на шесть лет. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.