Медведев пригрозил жестокой расправой за теракт в «Крокусе»

Медведев: Россия отомстит всем, кто причастен к трагедии в «Крокусе»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев выразил соболезнования погибшим от рук террористов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Россия отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Трагедия произошла 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли мирных граждан и подожгли здание. Потом они попытались скрыться, однако безуспешно. Их задержали в Брянской области.

По данным ФСБ, были пойманы 11 преступников, четыре из которых непосредственно принимали участие в теракте, передает RT. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта — день общенационального траура в России. От рук террористов погибли 133 человека.

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Россия отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Трагедия произошла 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли мирных граждан и подожгли здание. Потом они попытались скрыться, однако безуспешно. Их задержали в Брянской области. По данным ФСБ, были пойманы 11 преступников, четыре из которых непосредственно принимали участие в теракте, передает RT. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта — день общенационального траура в России. От рук террористов погибли 133 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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