Происшествия Медведев пригрозил жестокой расправой за теракт в «Крокусе» Медведев: Россия отомстит всем, кто причастен к трагедии в «Крокусе» 24 марта 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев выразил соболезнования погибшим от рук террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Россия отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Трагедия произошла 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли мирных граждан и подожгли здание. Потом они попытались скрыться, однако безуспешно. Их задержали в Брянской области. По данным ФСБ, были пойманы 11 преступников, четыре из которых непосредственно принимали участие в теракте, передает RT. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта — день общенационального траура в России. От рук террористов погибли 133 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Трагедия произошла 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли мирных граждан и подожгли здание. Потом они попытались скрыться, однако безуспешно. Их задержали в Брянской области. По данным ФСБ, были пойманы 11 преступников, четыре из которых непосредственно принимали участие в теракте, передает RT. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта — день общенационального траура в России. От рук террористов погибли 133 человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям