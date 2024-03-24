Медведев пригрозил жестокой расправой за теракт в «Крокусе»

Россия отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — написал Дмитрий Медведев в своем
Трагедия произошла 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли мирных граждан и подожгли здание. Потом они попытались скрыться, однако безуспешно. Их задержали в Брянской области.
По данным ФСБ, были пойманы 11 преступников, четыре из которых непосредственно принимали участие в теракте, передает RT. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта — день общенационального траура в России. От рук террористов погибли 133 человека.
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