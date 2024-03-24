Минздрав Подмосковья опубликовал новые списки пострадавших в теракте в «Крокусе»

Ранения в результате теракта в «Крокус Сити Холле» получили 154 человека. Это следует из нового списка пострадавших, опубликованного министерством здравоохранения Московской области.
«Информация о госпитализации пострадавших в концертном зале в «Крокусе», — сообщает на сайте ведомства. В списке сейчас 154 человека. Личности четырех пострадавших пока не установлены. Все они — женщины.
Согласно данным минздрава Подмосковья, 29 человек находятся на лечении в НИИ Склифосовского. Четверо раненых доставлены в ГКБ имени Ерамишанцева, трое — в ГКБ имени Вересаева. Двенадцать человек проходят лечения в ГКБ №67 имени Ворохобова, одиннадцать — в ГБК имени Боткина. В ГКБ имени Иноземцева находятся 16 человек, еще пятеро проходят лечения в ГКБ имени Жадкевича. Полный список пострадавших и где они проходят лечение, опубликован на сайте минздрава Подмосковья.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Злоумышленник с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещения. Все нападавшие уже задержаны. В России 24 марта объявлено днем национального траура.
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