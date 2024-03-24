Лавров заявил о готовности переговорить с Западом «без жульничества»

24 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Россия готова к честным переговорам с Западом, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова вести переговоры с Западом в честной и непредвзятой атмосфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Несмотря на все, мы по-прежнему готовы разговаривать, но по-честному, без жульничества», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД. Он добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу, при условии, что будут гарантированы ее законные интересы и учет сложившихся реалий. Президент США Джо Байден со своей стороны отказался комментировать возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому конфликту. На пресс-конференции в Белом доме ему был задан вопрос на эту тему, однако он не прокомментировал его. Сергей Лавров также неоднократно отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова вести переговоры с Западом в честной и непредвзятой атмосфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Несмотря на все, мы по-прежнему готовы разговаривать, но по-честному, без жульничества», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД. Он добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу, при условии, что будут гарантированы ее законные интересы и учет сложившихся реалий. Президент США Джо Байден со своей стороны отказался комментировать возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому конфликту. На пресс-конференции в Белом доме ему был задан вопрос на эту тему, однако он не прокомментировал его. Сергей Лавров также неоднократно отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, передает «Национальная служба новостей».