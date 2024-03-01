Байдена ошеломил вопрос о переговорах с Путиным

Байден не стал говорить о возможностях переговоров с Путиным

Джо Байден удивился вопросу журналиста о переговорах с РФ Фото: Official White House / Adam Schultz

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден сильно удивился вопросу о переговорах с Россией по украинскому конфликту. Он отказался комментировать возможность каки-либо контактов с Москвой.

На пресс-конференции в Белом доме президенту задали вопрос, считает ли он, что пришло время для мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. «С Путиным? По Украине?» — переспросил Джо Байден, передает ТАСС. Далее глава государства никак не прокомментировал вопрос журналиста.

Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить украинский конфликт мирным путем, однако Киев отказывается от дипломатии. При этом, зарубежная пресса уверена, что нежелание Украины идти на переговоры обусловлено запретом со стороны Запада. Так, канадский журналист Аарон Мате сказал, что в Вашингтоне по-прежнему правят люди, которые «лично ответственны за весь этот кризис», передает RT.