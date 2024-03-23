23 марта 2024

В мечетях под Екатеринбургом молятся за жертв теракта в «Крокусе». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусульманские лидеры осуждают произошедшее 22 марта
Мусульманские лидеры осуждают произошедшее 22 марта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В мечетях Свердловской области проходят поминальные молитвы по погибшим и пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказали председатели «Регионального духовного управление мусульман» Радиф Гиндуллин и имам «Медной мечети» (Верхняя Пышма) Рушан Камалетдинов.

«Как и у всего межнационального народа России, у мусульман траур, мы скорбим и сострадаем с другими народами. Сегодня совместно с прихожанами будем поминать погибших и пострадавших. А также мы всегда напоминаем о том, что терроризм — зло без нации и конфессии», — сказал Камалетдинов. «У меня лингвистическое удушье, мне тяжело назвать произошедшее сухими словами „преступлением“ или „терроризмом“. Попраны все законы, и человеческие, и божественные», — заявил Гиндуллин.

Корреспондент стал свидетелем службы в мечети в Березовском. На нее собрались десятки человек.

22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, от их рук погибли 137 человека. Террористов удалось задержать в Брянской области. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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В мечетях Свердловской области проходят поминальные молитвы по погибшим и пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказали председатели «Регионального духовного управление мусульман» Радиф Гиндуллин и имам «Медной мечети» (Верхняя Пышма) Рушан Камалетдинов. «Как и у всего межнационального народа России, у мусульман траур, мы скорбим и сострадаем с другими народами. Сегодня совместно с прихожанами будем поминать погибших и пострадавших. А также мы всегда напоминаем о том, что терроризм — зло без нации и конфессии», — сказал Камалетдинов. «У меня лингвистическое удушье, мне тяжело назвать произошедшее сухими словами „преступлением“ или „терроризмом“. Попраны все законы, и человеческие, и божественные», — заявил Гиндуллин. Корреспондент стал свидетелем службы в мечети в Березовском. На нее собрались десятки человек. 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, от их рук погибли 137 человека. Террористов удалось задержать в Брянской области. 24 марта объявлено днем общенационального траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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