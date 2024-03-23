В мечетях под Екатеринбургом молятся за жертв теракта в «Крокусе». Фото, видео

24 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Мусульманские лидеры осуждают произошедшее 22 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В мечетях Свердловской области проходят поминальные молитвы по погибшим и пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказали председатели «Регионального духовного управление мусульман» Радиф Гиндуллин и имам «Медной мечети» (Верхняя Пышма) Рушан Камалетдинов. «Как и у всего межнационального народа России, у мусульман траур, мы скорбим и сострадаем с другими народами. Сегодня совместно с прихожанами будем поминать погибших и пострадавших. А также мы всегда напоминаем о том, что терроризм — зло без нации и конфессии», — сказал Камалетдинов. «У меня лингвистическое удушье, мне тяжело назвать произошедшее сухими словами „преступлением“ или „терроризмом“. Попраны все законы, и человеческие, и божественные», — заявил Гиндуллин. Корреспондент стал свидетелем службы в мечети в Березовском. На нее собрались десятки человек. 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, от их рук погибли 137 человека. Террористов удалось задержать в Брянской области. 24 марта объявлено днем общенационального траура. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мечетях Свердловской области проходят поминальные молитвы по погибшим и пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказали председатели «Регионального духовного управление мусульман» Радиф Гиндуллин и имам «Медной мечети» (Верхняя Пышма) Рушан Камалетдинов. «Как и у всего межнационального народа России, у мусульман траур, мы скорбим и сострадаем с другими народами. Сегодня совместно с прихожанами будем поминать погибших и пострадавших. А также мы всегда напоминаем о том, что терроризм — зло без нации и конфессии», — сказал Камалетдинов. «У меня лингвистическое удушье, мне тяжело назвать произошедшее сухими словами „преступлением“ или „терроризмом“. Попраны все законы, и человеческие, и божественные», — заявил Гиндуллин. Корреспондент стал свидетелем службы в мечети в Березовском. На нее собрались десятки человек. 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, от их рук погибли 137 человека. Террористов удалось задержать в Брянской области. 24 марта объявлено днем общенационального траура.