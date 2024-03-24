СК РФ оценил последствия теракта в «Крокус Сити Холле»: главные заявления

СК объявил об обнаружении тел 137 погибших при теракте в «Крокусе»
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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, теракт, оцепление, крокус-сити
СК РФ продолжают работать на месте трагедии Фото:
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Продолжается работа следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации на месте теракта в «Крокус Сити Холл». Атака произошла вечером 22 марта. В результате погибло 137 человек, более ста получили ранения. URA.RU рассказывает, как в СК РФ оценили последствия теракта.

«Следователи и криминалисты СК РФ продолжают работать на месте теракта. Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего», — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Заявление выложено telegram-канале «Следком».

Количество погибших увеличилось

Продолжается опознание тел погибших в ходе теракта. На данный момент были найдены тела 137 человек. Отмечается, что трое из них — дети.

Сейчас опознаны только 62 тела. Для установления личности других погибших проводятся генетические экспертизы. Параллельно с опознанием тел, СК РФ проводят следственные действия с потерпевшими. Идет работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе.

Есть ли следы минирования

Заминированных тел обнаружено не было. СК РФ не нашли также иных следов минирования.

С места трагедии изъяли оружие

Отмечается, что СК РФ изъяли 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова с места трагедии. Также был обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова при задержании подозреваемых в теракте в Брянской области.

Появилось видео с задержанными. СК будет добиваться заключения подозреваемых под стражу

СК выложило видео, с задержанными. Подозреваемых доставили на допрос в СК. На кадрах видно, как их выводят из микроавтобусов с повязками на глазах.

СК РФ проводит следственные действия с людьми, подозреваемыми в совершении теракта. «В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что еще утром около Басманного суда была начата подготовка и усиления. На территории здания выставлены металлические ограждения, об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Продолжается работа следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации на месте теракта в «Крокус Сити Холл». Атака произошла вечером 22 марта. В результате погибло 137 человек, более ста получили ранения. URA.RU рассказывает, как в СК РФ оценили последствия теракта. «Следователи и криминалисты СК РФ продолжают работать на месте теракта. Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего», — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Заявление выложено telegram-канале «Следком». Продолжается опознание тел погибших в ходе теракта. На данный момент были найдены тела 137 человек. Отмечается, что трое из них — дети. Сейчас опознаны только 62 тела. Для установления личности других погибших проводятся генетические экспертизы. Параллельно с опознанием тел, СК РФ проводят следственные действия с потерпевшими. Идет работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе. Заминированных тел обнаружено не было. СК РФ не нашли также иных следов минирования. Отмечается, что СК РФ изъяли 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова с места трагедии. Также был обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова при задержании подозреваемых в теракте в Брянской области. СК выложило видео, с задержанными. Подозреваемых доставили на допрос в СК. На кадрах видно, как их выводят из микроавтобусов с повязками на глазах. СК РФ проводит следственные действия с людьми, подозреваемыми в совершении теракта. «В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что еще утром около Басманного суда была начата подготовка и усиления. На территории здания выставлены металлические ограждения, об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
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