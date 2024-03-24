СК РФ оценил последствия теракта в «Крокус Сити Холле»: главные заявления

Продолжается работа следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации на месте теракта в «Крокус Сити Холл». Атака произошла вечером 22 марта. В результате погибло 137 человек, более ста получили ранения. URA.RU рассказывает, как в СК РФ оценили последствия теракта.
«Следователи и криминалисты СК РФ продолжают работать на месте теракта. Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего», — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Количество погибших увеличилось
Продолжается опознание тел погибших в ходе теракта. На данный момент были найдены тела 137 человек. Отмечается, что трое из них — дети.
Сейчас опознаны только 62 тела. Для установления личности других погибших проводятся генетические экспертизы. Параллельно с опознанием тел, СК РФ проводят следственные действия с потерпевшими. Идет работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе.
Есть ли следы минирования
Заминированных тел обнаружено не было. СК РФ не нашли также иных следов минирования.
С места трагедии изъяли оружие
Отмечается, что СК РФ изъяли 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова с места трагедии. Также был обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова при задержании подозреваемых в теракте в Брянской области.
Появилось видео с задержанными. СК будет добиваться заключения подозреваемых под стражу
СК выложило видео, с задержанными. Подозреваемых доставили на допрос в СК. На кадрах видно, как их выводят из микроавтобусов с повязками на глазах.
СК РФ проводит следственные действия с людьми, подозреваемыми в совершении теракта. «В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что еще утром около Басманного суда была начата подготовка и усиления. На территории здания выставлены металлические ограждения, об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.