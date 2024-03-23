Аэропорт Кольцово бесплатно обслужит семьи жертв теракта в «Крокусе»

Екатеринбургский аэропорт Кольцово бесплатно обслужит в бизнес-зале родственников и близких жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.
«Аэропорт Кольцово выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». В связи с трагедией аэропорт предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв этих трагических событий.
«Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — сказано в заявлении, опубликованном на странице Кольцово в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что для особого обслуживания не надо предварительно оформлять бронь — достаточно обратиться на стойку информации.
Кольцово управляет холдингом «Аэропорты регионов». Такую же льготу он предоставил в аэропортах в Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Оренбурге, Новом Уренгое, Тобольске, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 декабря. Четверо ворвались на площадку перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. В списках как минимум две уроженки Свердловской области.
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