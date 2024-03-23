23 марта 2024

Аэропорт Кольцово бесплатно обслужит семьи жертв теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово
В Кольцово достаточно будет подойти на стойку информации Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Екатеринбургский аэропорт Кольцово бесплатно обслужит в бизнес-зале родственников и близких жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.

«Аэропорт Кольцово выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». В связи с трагедией аэропорт предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв этих трагических событий.

«Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — сказано в заявлении, опубликованном на странице Кольцово в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что для особого обслуживания не надо предварительно оформлять бронь — достаточно обратиться на стойку информации.

Кольцово управляет холдингом «Аэропорты регионов». Такую же льготу он предоставил в аэропортах в Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Оренбурге, Новом Уренгое, Тобольске, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 декабря. Четверо ворвались на площадку перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. В списках как минимум две уроженки Свердловской области.

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Екатеринбургский аэропорт Кольцово бесплатно обслужит в бизнес-зале родственников и близких жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в администрации воздушной гавани. «Аэропорт Кольцово выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». В связи с трагедией аэропорт предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв этих трагических событий. «Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — сказано в заявлении, опубликованном на странице Кольцово в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что для особого обслуживания не надо предварительно оформлять бронь — достаточно обратиться на стойку информации. Кольцово управляет холдингом «Аэропорты регионов». Такую же льготу он предоставил в аэропортах в Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Оренбурге, Новом Уренгое, Тобольске, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 декабря. Четверо ворвались на площадку перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. В списках как минимум две уроженки Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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