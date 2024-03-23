Политика Власть Куйвашев пообещал помочь семьям свердловчан, погибших в «Крокусе» 24 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 + Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям жертв атаки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Власти окажут поддержку семьям свердловчан, погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил губернатор Евгений Куйвашев. Его позицию транслирует департамент информполитики региона (ДИП). «Эта трагедия потрясла всех, стала личным горем для миллионов россиян, для всего нашего общества. Российские регионы в такие трудные минуты всегда приходят на помощь друг другу. Общая беда, стремление противостоять терроризму, актам жестокости и насилия, направленным против мирных жителей, нас сплачивают и делают сильнее», — отметил сам Куйвашев. «По его поручению в обязательном порядке будет оказана вся необходимая помощь семьям жителей региона, погибших в „Крокус Сити Холле“», — добавили в ДИП. Вечером 22 марта четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Предполагаемые террористы задержаны. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание. Антитеррористическая комиссия под руководством Куйвашева запретила развлекательные мероприятия в регионе до 13 мая. Исключение сделано лишь для патриотических акций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти окажут поддержку семьям свердловчан, погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил губернатор Евгений Куйвашев. Его позицию транслирует департамент информполитики региона (ДИП). «Эта трагедия потрясла всех, стала личным горем для миллионов россиян, для всего нашего общества. Российские регионы в такие трудные минуты всегда приходят на помощь друг другу. Общая беда, стремление противостоять терроризму, актам жестокости и насилия, направленным против мирных жителей, нас сплачивают и делают сильнее», — отметил сам Куйвашев. «По его поручению в обязательном порядке будет оказана вся необходимая помощь семьям жителей региона, погибших в „Крокус Сити Холле“», — добавили в ДИП. Вечером 22 марта четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Предполагаемые террористы задержаны. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание. Антитеррористическая комиссия под руководством Куйвашева запретила развлекательные мероприятия в регионе до 13 мая. Исключение сделано лишь для патриотических акций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям