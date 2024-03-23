В Кургане подросток впала в кому после выпитой «незамерзайки»

В Кургане 12-летняя девочка впала в кому после того, как якобы выпила незамерзающую жидкость. Об этом сообщают источники. Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу имени Красного Креста.
«Подросток пила алкоголь с соседями, но ей этого стало мало и она, возможно, выпила полстакана „незамерзайки“. Пришла домой и утром не проснулась. Сейчас она в коме», — пишет «Область 45» со ссылкой на источники.
Подростка доставили в больницу имени Красного Креста в крайне тяжелом состоянии, она находится в реанимации. На данный момент врачи борются за жизнь. В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что данный факт зарегистрирован. Полиция организовала проверку, а с семьей проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.