В Кургане подросток впала в кому после выпитой «незамерзайки»

24 марта 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Девочка находится в реанимации Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане 12-летняя девочка впала в кому после того, как якобы выпила незамерзающую жидкость. Об этом сообщают источники. Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу имени Красного Креста. «Подросток пила алкоголь с соседями, но ей этого стало мало и она, возможно, выпила полстакана „незамерзайки“. Пришла домой и утром не проснулась. Сейчас она в коме», — пишет «Область 45» со ссылкой на источники. Подростка доставили в больницу имени Красного Креста в крайне тяжелом состоянии, она находится в реанимации. На данный момент врачи борются за жизнь. В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что данный факт зарегистрирован. Полиция организовала проверку, а с семьей проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 12-летняя девочка впала в кому после того, как якобы выпила незамерзающую жидкость. Об этом сообщают источники. Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу имени Красного Креста. «Подросток пила алкоголь с соседями, но ей этого стало мало и она, возможно, выпила полстакана „незамерзайки“. Пришла домой и утром не проснулась. Сейчас она в коме», — пишет «Область 45» со ссылкой на источники. Подростка доставили в больницу имени Красного Креста в крайне тяжелом состоянии, она находится в реанимации. На данный момент врачи борются за жизнь. В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что данный факт зарегистрирован. Полиция организовала проверку, а с семьей проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних.