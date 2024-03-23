23 марта 2024

В Кургане подросток впала в кому после выпитой «незамерзайки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка находится в реанимации Фото:

В Кургане 12-летняя девочка впала в кому после того, как якобы выпила незамерзающую жидкость. Об этом сообщают источники. Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу имени Красного Креста.

«Подросток пила алкоголь с соседями, но ей этого стало мало и она, возможно, выпила полстакана „незамерзайки“. Пришла домой и утром не проснулась. Сейчас она в коме», — пишет «Область 45» со ссылкой на источники.

Подростка доставили в больницу имени Красного Креста в крайне тяжелом состоянии, она находится в реанимации. На данный момент врачи борются за жизнь. В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что данный факт зарегистрирован. Полиция организовала проверку, а с семьей проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних.

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В Кургане 12-летняя девочка впала в кому после того, как якобы выпила незамерзающую жидкость. Об этом сообщают источники. Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу имени Красного Креста. «Подросток пила алкоголь с соседями, но ей этого стало мало и она, возможно, выпила полстакана „незамерзайки“. Пришла домой и утром не проснулась. Сейчас она в коме», — пишет «Область 45» со ссылкой на источники. Подростка доставили в больницу имени Красного Креста в крайне тяжелом состоянии, она находится в реанимации. На данный момент врачи борются за жизнь. В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что данный факт зарегистрирован. Полиция организовала проверку, а с семьей проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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