23 марта 2024

Курганские власти раскрыли, как будут работать школы и колледжи после теракта в «Крокусе»

Курганские школы и колледжи переведены на дистант с 25 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники и студенты будут учиться дистанционно с 25 марта Фото:
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Курганские школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение с 25 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«С 25 марта и до особого распоряжения все школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в учреждениях дополнительного образования разрешено проводить занятия, но малыми группами до 10 человек и с усиленным контролем пропускного режима. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что детские сады будут работать в штатном режиме. Он попросил родителей обратить особое внимание на то, где находятся их дети в свободное время.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. Все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж.

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Курганские школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение с 25 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «С 25 марта и до особого распоряжения все школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в учреждениях дополнительного образования разрешено проводить занятия, но малыми группами до 10 человек и с усиленным контролем пропускного режима. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что детские сады будут работать в штатном режиме. Он попросил родителей обратить особое внимание на то, где находятся их дети в свободное время. Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. Все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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