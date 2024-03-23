Курганские власти раскрыли, как будут работать школы и колледжи после теракта в «Крокусе»

Курганские школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение с 25 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.
«С 25 марта и до особого распоряжения все школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что в учреждениях дополнительного образования разрешено проводить занятия, но малыми группами до 10 человек и с усиленным контролем пропускного режима. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что детские сады будут работать в штатном режиме. Он попросил родителей обратить особое внимание на то, где находятся их дети в свободное время.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. Все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж.
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