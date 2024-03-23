Курганские власти раскрыли, как будут работать школы и колледжи после теракта в «Крокусе»

Курганские школы и колледжи переведены на дистант с 25 марта

24 марта 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Школьники и студенты будут учиться дистанционно с 25 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Курганские школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение с 25 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «С 25 марта и до особого распоряжения все школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в учреждениях дополнительного образования разрешено проводить занятия, но малыми группами до 10 человек и с усиленным контролем пропускного режима. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что детские сады будут работать в штатном режиме. Он попросил родителей обратить особое внимание на то, где находятся их дети в свободное время. Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. Все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение с 25 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «С 25 марта и до особого распоряжения все школы, колледжи, техникумы и вузы переводятся на дистанционное обучение. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в учреждениях дополнительного образования разрешено проводить занятия, но малыми группами до 10 человек и с усиленным контролем пропускного режима. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что детские сады будут работать в штатном режиме. Он попросил родителей обратить особое внимание на то, где находятся их дети в свободное время. Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. Все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж.