Губернатор Шумков с силовиками провели оперштаб из-за теракта

23 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Глава Курганской области Вадим Шумков дал особые распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба. Глава региона дополнительно дал распоряжения по усилению мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «В Курганской области с сегодняшнего дня временно до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия — и культурные, и спортивные. Занятия в школах, которые не ушли на каникулы, вузах и ссузах переведены в дистанционный формат. На объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового пребывания людей, включая торговые центры, объектах круглосуточного пребывания людей поручено усилить меры безопасности», — говорится в сообщении властей. В штабе приняли участие руководители силовых структур. Также были представители органов власти и муниципального управления, важных транспортных объектов. В области сохраняется стабильная и спокойная обстановка. Тем не менее все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж. Они должны включать меры по оповещению и эвакуации людей при необходимости. «Уважаемые жители Курганской области, сохраняйте спокойствие. Для получения информации пользуйтесь только официальными источниками», — призвали власти. Теракт в Подмосковном торговом центре «Крокус Сити холл» произошел 22 марта. Погибло более 100 человек. Сотрудники МЧС после пожара продолжают разбирать завалы. Силовики задерживали подозреваемых и сейчас этапируют их в Москву. Все о последних событиях на эту темы читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями силовых структур провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба. Глава региона дополнительно дал распоряжения по усилению мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «В Курганской области с сегодняшнего дня временно до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия — и культурные, и спортивные. Занятия в школах, которые не ушли на каникулы, вузах и ссузах переведены в дистанционный формат. На объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового пребывания людей, включая торговые центры, объектах круглосуточного пребывания людей поручено усилить меры безопасности», — говорится в сообщении властей. В штабе приняли участие руководители силовых структур. Также были представители органов власти и муниципального управления, важных транспортных объектов. В области сохраняется стабильная и спокойная обстановка. Тем не менее все ответственные за безопасность в учреждениях и на предприятиях, торговых центрах и иных организациях должны будут пройти дополнительный инструктаж. Они должны включать меры по оповещению и эвакуации людей при необходимости. «Уважаемые жители Курганской области, сохраняйте спокойствие. Для получения информации пользуйтесь только официальными источниками», — призвали власти. Теракт в Подмосковном торговом центре «Крокус Сити холл» произошел 22 марта. Погибло более 100 человек. Сотрудники МЧС после пожара продолжают разбирать завалы. Силовики задерживали подозреваемых и сейчас этапируют их в Москву. Все о последних событиях на эту темы читайте в онлайн-трансляции URA.RU.