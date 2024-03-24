Депздрав обновил список госпитализированных в Москве. Скрин

Депздрав Москвы: в списке пострадавших во время теракта в «Крокусе» 92 человека
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
В столичные больницы было госпитализировано 92 человека Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В новом списке пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» указаны 92 человека, которые были доставлены в столичные больницы. Соответствующий список опубликован департаментом здравоохранения Москвы.

«В новом списке пострадавших, госпитализированных в столичные больницы, 92 человека», — отмечается в документе. Всего, по данным официальных лиц, количество погибших при теракте составляет 133 человека. По последним данным Минздрава Подмосковья на 24 марта, в общем списке пострадавших значится 154 человека.

Вечером 22 марта террористы напали на посетителей «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь, подожгли здание и скрылись. В результате инцидента погибли 133 человека. Пожар в концертном зале был потушен к вечеру 23 марта, однако здание полностью выгорело. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. Предварительно ФСБ задержала 11 человек, четверо из них являются непосредственными участниками теракта и были обнаружены в Брянской области.

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В новом списке пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» указаны 92 человека, которые были доставлены в столичные больницы. Соответствующий список опубликован департаментом здравоохранения Москвы. «В новом списке пострадавших, госпитализированных в столичные больницы, 92 человека», — отмечается в документе. Всего, по данным официальных лиц, количество погибших при теракте составляет 133 человека. По последним данным Минздрава Подмосковья на 24 марта, в общем списке пострадавших значится 154 человека. Вечером 22 марта террористы напали на посетителей «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь, подожгли здание и скрылись. В результате инцидента погибли 133 человека. Пожар в концертном зале был потушен к вечеру 23 марта, однако здание полностью выгорело. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. Предварительно ФСБ задержала 11 человек, четверо из них являются непосредственными участниками теракта и были обнаружены в Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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