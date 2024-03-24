Депздрав Москвы: в списке пострадавших во время теракта в «Крокусе» 92 человека

В столичные больницы было госпитализировано 92 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В новом списке пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» указаны 92 человека, которые были доставлены в столичные больницы. Соответствующий список опубликован департаментом здравоохранения Москвы.

«В новом списке пострадавших, госпитализированных в столичные больницы, 92 человека», — отмечается в документе. Всего, по данным официальных лиц, количество погибших при теракте составляет 133 человека. По последним данным Минздрава Подмосковья на 24 марта, в общем списке пострадавших значится 154 человека.

Вечером 22 марта террористы напали на посетителей «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь, подожгли здание и скрылись. В результате инцидента погибли 133 человека. Пожар в концертном зале был потушен к вечеру 23 марта, однако здание полностью выгорело. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. Предварительно ФСБ задержала 11 человек, четверо из них являются непосредственными участниками теракта и были обнаружены в Брянской области.