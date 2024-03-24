Несовершеннолетний работник «Крокуса» раскрыл подробности теракта

Несовершеннолетний работник «Крокуса»: во время теракта действовали по ситуации
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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Помимо 15-летнего Ислама, в «Крокусе» работало еще двое несовершеннолетних Фото:

Помимо 15-летнего школьника Ислама, людей из «Крокуса» во время атаки террористов выводили еще несколько подростков. Один из них, 14-летний Артем, работавший в «Крокусе», поделился подробностями теракта. Сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По словам Артема, услышав стрельбу, толпа людей побежала к служебному помещению — там был тупик. Артем, Ислам и еще несколько их коллег <…> — поняли, что зрители бегут в ловушку, и стали направлять всех к выходам», — говорится в сообщении telegram-канала. Мальчик отметил, что они стали направлять людей к двум выходам служебному и экстренному.

О подвиге Артема сообщили ребята из его школы в Красногорске. На работу в «Крокус» он устроился пару месяцев назад.

По словам мальчика, пусть и проводился инструктаж о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, 22 марта ребята действовали по ситуации. Он и все подростки, которые участвовали в эвакуации (15-летний Ислам и Никита) — целы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Террористы стреляли по людям перед концертом группы «Пикник». После они устроили в здании пожар. В результате теракта погибли 133 человек.

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Помимо 15-летнего школьника Ислама, людей из «Крокуса» во время атаки террористов выводили еще несколько подростков. Один из них, 14-летний Артем, работавший в «Крокусе», поделился подробностями теракта. Сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «По словам Артема, услышав стрельбу, толпа людей побежала к служебному помещению — там был тупик. Артем, Ислам и еще несколько их коллег <…> — поняли, что зрители бегут в ловушку, и стали направлять всех к выходам», — говорится в сообщении telegram-канала. Мальчик отметил, что они стали направлять людей к двум выходам служебному и экстренному. О подвиге Артема сообщили ребята из его школы в Красногорске. На работу в «Крокус» он устроился пару месяцев назад. По словам мальчика, пусть и проводился инструктаж о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, 22 марта ребята действовали по ситуации. Он и все подростки, которые участвовали в эвакуации (15-летний Ислам и Никита) — целы. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Террористы стреляли по людям перед концертом группы «Пикник». После они устроили в здании пожар. В результате теракта погибли 133 человек.
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