Mash: школьник спас в одиночку больше 100 человек во время теракта в «Крокусе»

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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Школьник спас людей во время пожара в «Крокусе» Фото:
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Школьник, подрабатывавший в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Об этом стало известно telegram-каналу Mash. Мальчика зовут Ислам, ему 15 лет.

«Обычный школьник, который подрабатывал в гардеробе „Крокус Сити Холла“, вывел из здания больше 100 человек во время теракта», — передает telegram-канал Mash. Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу.

Школьник отметил, что просто направлял людей во время пожара. Когда паникующая толпа направилась в тупик к туалету, мальчик указал людям безопасный путь через служебное помещение.

Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористы начали стрелять по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. В настоящий момент известно о 140 пострадавших и о 133 погибших.

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Школьник, подрабатывавший в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Об этом стало известно telegram-каналу Mash. Мальчика зовут Ислам, ему 15 лет. «Обычный школьник, который подрабатывал в гардеробе „Крокус Сити Холла“, вывел из здания больше 100 человек во время теракта», — передает telegram-канал Mash. Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу. Школьник отметил, что просто направлял людей во время пожара. Когда паникующая толпа направилась в тупик к туалету, мальчик указал людям безопасный путь через служебное помещение. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористы начали стрелять по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. В настоящий момент известно о 140 пострадавших и о 133 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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