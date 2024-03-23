Mash: школьник спас в одиночку больше 100 человек во время теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Школьник спас людей во время пожара в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Школьник, подрабатывавший в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Об этом стало известно telegram-каналу Mash. Мальчика зовут Ислам, ему 15 лет. «Обычный школьник, который подрабатывал в гардеробе „Крокус Сити Холла“, вывел из здания больше 100 человек во время теракта», — передает telegram-канал Mash. Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу. Школьник отметил, что просто направлял людей во время пожара. Когда паникующая толпа направилась в тупик к туалету, мальчик указал людям безопасный путь через служебное помещение. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористы начали стрелять по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. В настоящий момент известно о 140 пострадавших и о 133 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник, подрабатывавший в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Об этом стало известно telegram-каналу Mash. Мальчика зовут Ислам, ему 15 лет. «Обычный школьник, который подрабатывал в гардеробе „Крокус Сити Холла“, вывел из здания больше 100 человек во время теракта», — передает telegram-канал Mash. Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу. Школьник отметил, что просто направлял людей во время пожара. Когда паникующая толпа направилась в тупик к туалету, мальчик указал людям безопасный путь через служебное помещение. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористы начали стрелять по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. В настоящий момент известно о 140 пострадавших и о 133 погибших.