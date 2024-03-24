Охранник «Крокуса» поделился историей спасения людей из «Крокуса»

Охранник «Крокуса» Осанушков: стрельба началась внезапно

24 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Во время эвакуации среди посетителей началась паника, заявил Алексей Осанушков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из сотрудников службы безопасности концертного зала «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал журналистам историю спасения более сотни людей во время теракта. По его словам, стрельба началась внезапно, террористы подготовились заранее. «Началось очень все внезапно, было подготовлено все заранее 100%. Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал», — передает слова Осанушкова РИА Новости. Он добавил, что решил помочь людям, ведя их дальше. После того, как он закрыл дверь перед террористами, началась паника среди посетителей, но он получил помощь от других сотрудников и смог удержать дверь. После ухода террористов в здании началось задымление, и Осанушков принял решение выводить людей через подвалы. В своих комментариях он подчеркнул, что не испытывал страха во время инцидента, ощущал лишь автоматическую реакцию, а страх пришел позже, когда осознал происходящее. Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Позже всех террористов задержали. По последним данным, погибли 133 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из сотрудников службы безопасности концертного зала «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал журналистам историю спасения более сотни людей во время теракта. По его словам, стрельба началась внезапно, террористы подготовились заранее. «Началось очень все внезапно, было подготовлено все заранее 100%. Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал», — передает слова Осанушкова РИА Новости. Он добавил, что решил помочь людям, ведя их дальше. После того, как он закрыл дверь перед террористами, началась паника среди посетителей, но он получил помощь от других сотрудников и смог удержать дверь. После ухода террористов в здании началось задымление, и Осанушков принял решение выводить людей через подвалы. В своих комментариях он подчеркнул, что не испытывал страха во время инцидента, ощущал лишь автоматическую реакцию, а страх пришел позже, когда осознал происходящее. Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Позже всех террористов задержали. По последним данным, погибли 133 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.