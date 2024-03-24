Украинский бар поглумился над памятью жертв теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Украинский бар добавил в свое меню сет под названием «Крокус Сити» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Украинский бар «Офензива» внес в свое меню набор блюд с названием «Крокус Сити». Данное заведение позиционирует себя как «мемно-милитарный арт-бар». «Бар „Офензива“ ввел в меню сет „Крокус Сити“ — после теракта, в котором погибли больше 133 человек», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в составе этого набора присутствуют картофель-фри, куриные крылья, луковые кольца и жареная моцарелла стоимостью 250 гривен. «Офензива» презентует себя в качестве «мемно-милитарного арт-бара». Заведение также известно предложением блюда под названием «Дарья Дугина». Журналистка и дочь философа Александра Дугина погибла от взрыва в машине в августе 2022 года. Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Позже всех террористов задержали. По последним данным, погибли 133 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский бар «Офензива» внес в свое меню набор блюд с названием «Крокус Сити». Данное заведение позиционирует себя как «мемно-милитарный арт-бар». «Бар „Офензива“ ввел в меню сет „Крокус Сити“ — после теракта, в котором погибли больше 133 человек», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в составе этого набора присутствуют картофель-фри, куриные крылья, луковые кольца и жареная моцарелла стоимостью 250 гривен. «Офензива» презентует себя в качестве «мемно-милитарного арт-бара». Заведение также известно предложением блюда под названием «Дарья Дугина». Журналистка и дочь философа Александра Дугина погибла от взрыва в машине в августе 2022 года. Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Позже всех террористов задержали. По последним данным, погибли 133 человека.