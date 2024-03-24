Выросло количество погибших при теракте в «Крокусе»

СК: количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137
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Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 137, трое из погибших — дети, к этому моменту опознаны 62 тела Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» возросло до 137 человек. Информацию публикует Следственный Комитет РФ.

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», — передает telegram-канал «Следком». Отмечается, что в ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования.

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Вчера все преступники были задержаны. Сегодня в России объявлен день траура.

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Количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» возросло до 137 человек. Информацию публикует Следственный Комитет РФ. «На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», — передает telegram-канал «Следком». Отмечается, что в ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования. Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Вчера все преступники были задержаны. Сегодня в России объявлен день траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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