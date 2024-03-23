Бастрыкин заинтересовался состоянием квартиры сироты-инвалида из Тюмени

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав тюменки сироты-инвалида. Об этом сообщили информационном центре СК РФ.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Тюменской области о нарушении ее жилищных прав. … Являющейся инвалидом девушке предоставлена непригодная для проживания квартира в поселке Заозерном: полы прогнили, в стенах имеются сквозные трещины», — написано в telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что тюменка уже обращалась в районную администрацию, после чего ей выполнили некачественный ремонт. Большего девушка сама добиться не может, поэтому в СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.
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