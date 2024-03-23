23 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался состоянием квартиры сироты-инвалида из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поможет тюменке сироте-инвалиду, которой выдали квартиру со сгнившими полами и сквозными трещинами в стенах Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав тюменки сироты-инвалида. Об этом сообщили информационном центре СК РФ.

«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Тюменской области о нарушении ее жилищных прав. … Являющейся инвалидом девушке предоставлена непригодная для проживания квартира в поселке Заозерном: полы прогнили, в стенах имеются сквозные трещины», — написано в telegram-канале ведомства.

Там уточняется, что тюменка уже обращалась в районную администрацию, после чего ей выполнили некачественный ремонт. Большего девушка сама добиться не может, поэтому в СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав тюменки сироты-инвалида. Об этом сообщили информационном центре СК РФ. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Тюменской области о нарушении ее жилищных прав. … Являющейся инвалидом девушке предоставлена непригодная для проживания квартира в поселке Заозерном: полы прогнили, в стенах имеются сквозные трещины», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняется, что тюменка уже обращалась в районную администрацию, после чего ей выполнили некачественный ремонт. Большего девушка сама добиться не может, поэтому в СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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