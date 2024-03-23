Бастрыкин заинтересовался состоянием квартиры сироты-инвалида из Тюмени

24 марта 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поможет тюменке сироте-инвалиду, которой выдали квартиру со сгнившими полами и сквозными трещинами в стенах Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав тюменки сироты-инвалида. Об этом сообщили информационном центре СК РФ. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Тюменской области о нарушении ее жилищных прав. … Являющейся инвалидом девушке предоставлена непригодная для проживания квартира в поселке Заозерном: полы прогнили, в стенах имеются сквозные трещины», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняется, что тюменка уже обращалась в районную администрацию, после чего ей выполнили некачественный ремонт. Большего девушка сама добиться не может, поэтому в СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав тюменки сироты-инвалида. Об этом сообщили информационном центре СК РФ. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Тюменской области о нарушении ее жилищных прав. … Являющейся инвалидом девушке предоставлена непригодная для проживания квартира в поселке Заозерном: полы прогнили, в стенах имеются сквозные трещины», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняется, что тюменка уже обращалась в районную администрацию, после чего ей выполнили некачественный ремонт. Большего девушка сама добиться не может, поэтому в СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.