24 марта 2024

Shaman приехал к мемориалу «Крокуса». Видео

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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, шаман певец
Shaman посетил стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла» Фото:
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Певец Shaman прибыл к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он принес с собой букет красных гвоздик, чтобы почтить память погибших.

«Shaman приехал к мемориалу», — сообщает РИА Новости. Возле «Крокуса» образовался стихийный мемориал, на который люди со всей Москвы несут цветы и игрушки.

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Shaman также записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Pravda.Ru.

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Певец Shaman прибыл к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он принес с собой букет красных гвоздик, чтобы почтить память погибших. «Shaman приехал к мемориалу», — сообщает РИА Новости. Возле «Крокуса» образовался стихийный мемориал, на который люди со всей Москвы несут цветы и игрушки. Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Shaman также записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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