Певец Shaman прибыл к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он принес с собой букет красных гвоздик, чтобы почтить память погибших.
«Shaman приехал к мемориалу», — сообщает РИА Новости. Возле «Крокуса» образовался стихийный мемориал, на который люди со всей Москвы несут цветы и игрушки.
Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Shaman также записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Pravda.Ru.
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Певец Shaman прибыл к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он принес с собой букет красных гвоздик, чтобы почтить память погибших. «Shaman приехал к мемориалу», — сообщает РИА Новости. Возле «Крокуса» образовался стихийный мемориал, на который люди со всей Москвы несут цветы и игрушки. Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Shaman также записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Pravda.Ru.