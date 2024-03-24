Shaman приехал к мемориалу «Крокуса». Видео

24 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Shaman посетил стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Певец Shaman прибыл к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он принес с собой букет красных гвоздик, чтобы почтить память погибших. «Shaman приехал к мемориалу», — сообщает РИА Новости. Возле «Крокуса» образовался стихийный мемориал, на который люди со всей Москвы несут цветы и игрушки. Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Shaman также записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Shaman прибыл к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он принес с собой букет красных гвоздик, чтобы почтить память погибших. «Shaman приехал к мемориалу», — сообщает РИА Новости. Возле «Крокуса» образовался стихийный мемориал, на который люди со всей Москвы несут цветы и игрушки. Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Shaman также записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Pravda.Ru.