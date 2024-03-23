Курганский фотограф Сергей Пашнов пропал на перевале в Коми

Известный фотограф из Кургана Сергей Пашнов, по предварительным данным, пропал в районе Мужичьего перевала в Коми. Там сошла снежная лавина. Об этом сообщил очевидец трагедии.
«Согласно предварительным данным, утром 23 марта в районе Мужичьего перевала в Коми сошла лавина. Снегом накрыло двух человек, в том числе курганского фотографа Пашнова», — передает агентство «Комиинформ» со ссылкой на слова очевидца происшествия.
Группа туристов из Кургана, в составе которой были школьники, задержалась на спасательном посту в районе Аранецкого перевала. Сопровождавший их Пашнов с двумя жителями Печоры на двух снегоходах поехали дальше в горы, отмечает издание. Уточняется, что в 80 километрах от Аранецкого перевала на них сошла снежная лавина. Одному из печорцев удалось выжить, он и рассказал о трагедии, пишет «Комиинформ».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ГУ МЧС России по республике Коми. Ответ ожидается.
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