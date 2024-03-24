Появилось видео из суда с задержанным по теракту в «Крокусе»

Одного из обвиняемых завели в зал судебного заседания
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Появились первые кадры с обвиняемым по теракту в «Крокусе» после его задержания. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва».
На видео из здания Басманного суда Москвы видно, что одного из обвиняемых заводят в зал судебного заседания в ожидании начала судебного процесса об избрании ему меры пресечения. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео. Также видео опубликовал telegram-канал Ruptly. На нем видно, как Далерджон Мирзоев спокойно сидит на скамье подсудимых в ожидании начала судебного заседания.
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