Появилось видео из суда с задержанным по теракту в «Крокусе»

25 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Одного из обвиняемых завели в зал судебного заседания Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Появились первые кадры с обвиняемым по теракту в «Крокусе» после его задержания. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». На видео из здания Басманного суда Москвы видно, что одного из обвиняемых заводят в зал судебного заседания в ожидании начала судебного процесса об избрании ему меры пресечения. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео. Также видео опубликовал telegram-канал Ruptly. На нем видно, как Далерджон Мирзоев спокойно сидит на скамье подсудимых в ожидании начала судебного заседания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились первые кадры с обвиняемым по теракту в «Крокусе» после его задержания. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». На видео из здания Басманного суда Москвы видно, что одного из обвиняемых заводят в зал судебного заседания в ожидании начала судебного процесса об избрании ему меры пресечения. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео. Также видео опубликовал telegram-канал Ruptly. На нем видно, как Далерджон Мирзоев спокойно сидит на скамье подсудимых в ожидании начала судебного заседания.