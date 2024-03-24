24 марта 2024

Появилось видео из суда с задержанным по теракту в «Крокусе»

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Одного из обвиняемых завели в зал судебного заседания Фото:
новость из сюжета
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Появились первые кадры с обвиняемым по теракту в «Крокусе» после его задержания. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва».

На видео из здания Басманного суда Москвы видно, что одного из обвиняемых заводят в зал судебного заседания в ожидании начала судебного процесса об избрании ему меры пресечения. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео. Также видео опубликовал telegram-канал Ruptly. На нем видно, как Далерджон Мирзоев спокойно сидит на скамье подсудимых в ожидании начала судебного заседания.

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Появились первые кадры с обвиняемым по теракту в «Крокусе» после его задержания. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». На видео из здания Басманного суда Москвы видно, что одного из обвиняемых заводят в зал судебного заседания в ожидании начала судебного процесса об избрании ему меры пресечения. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео. Также видео опубликовал telegram-канал Ruptly. На нем видно, как Далерджон Мирзоев спокойно сидит на скамье подсудимых в ожидании начала судебного заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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