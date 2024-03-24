24 марта 2024
23 марта 2024
22 марта 2024

Жители ЯНАО распродают дачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
На Ямале выросло количество объявлений о продаже дач Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество объявлений о продаже дач. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», рост числа предложений на рынке вырос на 27%.

«В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года предложение дач выросло на 27%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период спрос на коттеджи, таунхаусы, дачи и дома, в округе упал на 32%.

Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 11 миллионов рублей. С декабря 2023 года рост составил 5%.

За последний год аналитики зафиксировали на Ямале рост цен на вторичное жилье. С февраля 2023 года по 2024 год средний ценник таких объектов повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество объявлений о продаже дач. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», рост числа предложений на рынке вырос на 27%. «В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года предложение дач выросло на 27%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период спрос на коттеджи, таунхаусы, дачи и дома, в округе упал на 32%. Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 11 миллионов рублей. С декабря 2023 года рост составил 5%. За последний год аналитики зафиксировали на Ямале рост цен на вторичное жилье. С февраля 2023 года по 2024 год средний ценник таких объектов повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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