Жители ЯНАО распродают дачи

25 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

На Ямале выросло количество объявлений о продаже дач Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество объявлений о продаже дач. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», рост числа предложений на рынке вырос на 27%. «В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года предложение дач выросло на 27%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период спрос на коттеджи, таунхаусы, дачи и дома, в округе упал на 32%. Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 11 миллионов рублей. С декабря 2023 года рост составил 5%. За последний год аналитики зафиксировали на Ямале рост цен на вторичное жилье. С февраля 2023 года по 2024 год средний ценник таких объектов повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе в первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество объявлений о продаже дач. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», рост числа предложений на рынке вырос на 27%. «В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года предложение дач выросло на 27%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период спрос на коттеджи, таунхаусы, дачи и дома, в округе упал на 32%. Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 11 миллионов рублей. С декабря 2023 года рост составил 5%. За последний год аналитики зафиксировали на Ямале рост цен на вторичное жилье. С февраля 2023 года по 2024 год средний ценник таких объектов повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей.