Зарплаты курганских сельчан оказались одними из самых низких в РФ

Жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей в месяц. Регион по этому показателю занял 70 место в стране. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов России, который подготовили эксперты.
«Курганская область. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2023 году: 38, 4 тысячи рублей в месяц. Прирост за отчетный период: 16,6%», — указано в статистике «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня», которую опубликовало РИА Новости.
На среднюю зарплату местные сельчане могли приобрести два фиксированных набора товаров и услуг. Это основной показатель российского рейтинга регионов, составленный на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год. Зарплаты приведены с учетом выплаты НДФЛ, в исследовании учитывались данные по 82 регионам.
По данным за 2022 год, область также занимала 70 место в рейтинге, но тогда за среднюю зарплату жители малых курганских населенных пунктов могли купить меньше товаров и услуг.
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