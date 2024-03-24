24 марта 2024
23 марта 2024

Зарплаты курганских сельчан оказались одними из самых низких в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, кошелек, портмоне, деньги, рубли
Жители малых курганских поселков получают в среднем 38 тысяч рублей в месяц Фото:

Жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей в месяц. Регион по этому показателю занял 70 место в стране. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов России, который подготовили эксперты.

«Курганская область. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2023 году: 38, 4 тысячи рублей в месяц. Прирост за отчетный период: 16,6%», — указано в статистике «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня», которую опубликовало РИА Новости.

На среднюю зарплату местные сельчане могли приобрести два фиксированных набора товаров и услуг. Это основной показатель российского рейтинга регионов, составленный на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год. Зарплаты приведены с учетом выплаты НДФЛ, в исследовании учитывались данные по 82 регионам.

По данным за 2022 год, область также занимала 70 место в рейтинге, но тогда за среднюю зарплату жители малых курганских населенных пунктов могли купить меньше товаров и услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей в месяц. Регион по этому показателю занял 70 место в стране. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов России, который подготовили эксперты. «Курганская область. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2023 году: 38, 4 тысячи рублей в месяц. Прирост за отчетный период: 16,6%», — указано в статистике «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня», которую опубликовало РИА Новости. На среднюю зарплату местные сельчане могли приобрести два фиксированных набора товаров и услуг. Это основной показатель российского рейтинга регионов, составленный на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год. Зарплаты приведены с учетом выплаты НДФЛ, в исследовании учитывались данные по 82 регионам. По данным за 2022 год, область также занимала 70 место в рейтинге, но тогда за среднюю зарплату жители малых курганских населенных пунктов могли купить меньше товаров и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...