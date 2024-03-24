ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

25 марта 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

ВВС США прокомментировали перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взаимодействие бомбардировщиков B-1 и МиГ-31 ВС России было безопасным. Об этом в пресс-релизе Военно-воздушных сил США. «Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в документе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что МиГ-31 поднимался в воздух при появлении у границ РФ бомбардировщиков США. Пилоты идентифицировали чужие самолеты, а те при приближении российского истребителя «скорректировали курс своего полета» и удалились от границ, сообщали в ведомстве, передает RT. До этого журнал Military Watch Magazine писал, что российские МиГ-31 могут перехватить самолеты НАТО на большой высоте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взаимодействие бомбардировщиков B-1 и МиГ-31 ВС России было безопасным. Об этом в пресс-релизе Военно-воздушных сил США. «Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в документе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что МиГ-31 поднимался в воздух при появлении у границ РФ бомбардировщиков США. Пилоты идентифицировали чужие самолеты, а те при приближении российского истребителя «скорректировали курс своего полета» и удалились от границ, сообщали в ведомстве, передает RT. До этого журнал Military Watch Magazine писал, что российские МиГ-31 могут перехватить самолеты НАТО на большой высоте.