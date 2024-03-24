24 марта 2024

ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
ВВС США прокомментировали перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31 Фото:

Взаимодействие бомбардировщиков B-1 и МиГ-31 ВС России было безопасным. Об этом в пресс-релизе Военно-воздушных сил США.

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в документе.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что МиГ-31 поднимался в воздух при появлении у границ РФ бомбардировщиков США. Пилоты идентифицировали чужие самолеты, а те при приближении российского истребителя «скорректировали курс своего полета» и удалились от границ, сообщали в ведомстве, передает RT. До этого журнал Military Watch Magazine писал, что российские МиГ-31 могут перехватить самолеты НАТО на большой высоте.

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Взаимодействие бомбардировщиков B-1 и МиГ-31 ВС России было безопасным. Об этом в пресс-релизе Военно-воздушных сил США. «Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в документе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что МиГ-31 поднимался в воздух при появлении у границ РФ бомбардировщиков США. Пилоты идентифицировали чужие самолеты, а те при приближении российского истребителя «скорректировали курс своего полета» и удалились от границ, сообщали в ведомстве, передает RT. До этого журнал Military Watch Magazine писал, что российские МиГ-31 могут перехватить самолеты НАТО на большой высоте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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