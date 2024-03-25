В суде выяснили детали жизни террористов, напавших на «Крокус»: что стало известно

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

25 марта 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Всех четверых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» отправили в следственный изолятор до 22 мая, им грозит пожизненное лишение свободы. Два из них признали вину полностью. Что известно о жизни террористов до случившегося в концертном зале — в материале URA.RU. Первый обвиняемый по делу — Далерджон Баротович Мирзоев В ходе судебного заседания стало известно, что Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, у него есть четверо несовершеннолетних детей. В России у него была временная регистрация на три месяца, но она истекла. Суд избрал ему арест. Мирзоев полностью признал вину, сообщили в суде. Второй — Саидакрами Муродали Рачабализода В суде заявили, что второму обвиняемому 30 лет, он женат и имеет одного ребенка. В настоящее время не работает, без образования. Он признал вину полностью. Вопрос об аресте рассматривался в закрытом режиме. Его доставили в суд на коляске. Третий фигурант — Шамсидин Фаридуни Гражданин Таджикистана, женат, ребенку восемь месяцев, рассказали в суде. Был зарегистрирован в подмосковном Красногорске, был трудоустроен в Подольске, передает телеканал 360. Заседание прошло в закрытом режиме с помощью переводчика. Четвертый фигурант дела — Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов В суде сообщили, что ему 19 лет, он гражданин Таджикистана, холост, детей нет. Образование среднее, не трудоустроен на момент задержания, раньше работал в барбершопе в городе Иваново. Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Погибли 137 человек, включая троих детей, сообщили в СК. Позже МЧС России сообщило об опознании 68 тел погибших во время теракта. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всех четверых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» отправили в следственный изолятор до 22 мая, им грозит пожизненное лишение свободы. Два из них признали вину полностью. Что известно о жизни террористов до случившегося в концертном зале — в материале URA.RU. В ходе судебного заседания стало известно, что Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, у него есть четверо несовершеннолетних детей. В России у него была временная регистрация на три месяца, но она истекла. Суд избрал ему арест. Мирзоев полностью признал вину, сообщили в суде. В суде заявили, что второму обвиняемому 30 лет, он женат и имеет одного ребенка. В настоящее время не работает, без образования. Он признал вину полностью. Вопрос об аресте рассматривался в закрытом режиме. Его доставили в суд на коляске. Гражданин Таджикистана, женат, ребенку восемь месяцев, рассказали в суде. Был зарегистрирован в подмосковном Красногорске, был трудоустроен в Подольске, передает телеканал 360. Заседание прошло в закрытом режиме с помощью переводчика. В суде сообщили, что ему 19 лет, он гражданин Таджикистана, холост, детей нет. Образование среднее, не трудоустроен на момент задержания, раньше работал в барбершопе в городе Иваново. Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Погибли 137 человек, включая троих детей, сообщили в СК. Позже МЧС России сообщило об опознании 68 тел погибших во время теракта. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура для всей страны.