24 марта 2024

Суд рассмотрит арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд, зал саседания
Следствие попросило в рассмотреть вопрос об аресте в закрытом режиме Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Басманный суд Москвы закрыл от зрителей рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, произошедшего 22 марта. Информация об этом появилась в СМИ.

«Суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в „Крокусе“… Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» ранее доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU.

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Басманный суд Москвы закрыл от зрителей рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, произошедшего 22 марта. Информация об этом появилась в СМИ. «Суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в „Крокусе“… Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» ранее доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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