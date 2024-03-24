Суд рассмотрит арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

25 марта 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Следствие попросило в рассмотреть вопрос об аресте в закрытом режиме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы закрыл от зрителей рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, произошедшего 22 марта. Информация об этом появилась в СМИ. «Суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в „Крокусе“… Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» ранее доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы закрыл от зрителей рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, произошедшего 22 марта. Информация об этом появилась в СМИ. «Суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в „Крокусе“… Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» ранее доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU.