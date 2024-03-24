Суд рассмотрит арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

Басманный суд Москвы закрыл от зрителей рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, произошедшего 22 марта. Информация об этом появилась в СМИ.
«Суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в „Крокусе“… Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» ранее доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU.
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