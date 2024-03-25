Губернатор Голубев: на подстанции Новочеркасской ГРЭС произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
Из-за пожара на станции автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ Фото:

Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — сообщил Голубев в своем telegram-канале.

Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев. «Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — сообщил Голубев в своем telegram-канале. Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...