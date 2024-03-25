Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.
«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», —
Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.
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