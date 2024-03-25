«Известия» назвали 3 факта, указывающие на украинский след в теракте в «Крокусе»

«Известия»: вербовка указывает на причастность Украины к теракту в «Крокусе»

25 марта 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Заказчики теракта использовали и предали исполнителей, передает источник «Известий» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают о возможной причастности украинских спецслужб к этому происшествию. Такой вывод сделали источники, знакомые с ситуацией. «От имени радикальных проповедников часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он был тесно связан с крымскими татарами, с „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“», — заявил собеседник «Известий». По его словам, Деркач имеет непосредственное отношение к украинским спецслужбам, через него начались недавние протесты в Дагестане. На территории Украины много сторонников движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые принимают участие в военных действиях в так называемом ичкерийском батальоне в составе украинской армии. Второй аспект заключается в том, что преступники, занимаясь поиском убежища от правосудия, направились к украинской границы. В ходе заявления президент РФ Владимир Путин сообщил, что, согласно предварительной информации, Украина предоставила террористам «проходную точку через государственную границу». Источники «Известий» подтвердили информацию, указав, что возможным направлением также могла стать Беларусь. По словам специалиста по антитеррористической деятельности, было бы гораздо разумнее смешаться среди миллионов мигрантов, чем двигаться к тщательно контролируемым пограничным районам. Это может указывать на то, что они рассматривались как пешки в игре. Он отметил, что террористам обещали «выход», но фактически использовали и предали. Третьим аспектом в пользу этой теории является вид использованного террористами оружия: АК12 с камуфляжным окрасом. Это типичное вооружение для зоны специальной военной операции. «В России такое оружие достать практически невозможно. Но именно оно лежало в схроне, откуда его забрали непосредственные исполнители теракта», — подчеркнул один из собеседников «Известий». Ранее, 22 марта, террористы ворвались в зрительный зал «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. По последним данным, погибло 137 человек, передает RT. Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе», сообщают «Дни.ру». В Москве Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в теракте, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают о возможной причастности украинских спецслужб к этому происшествию. Такой вывод сделали источники, знакомые с ситуацией. «От имени радикальных проповедников часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он был тесно связан с крымскими татарами, с „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“», — заявил собеседник «Известий». По его словам, Деркач имеет непосредственное отношение к украинским спецслужбам, через него начались недавние протесты в Дагестане. На территории Украины много сторонников движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые принимают участие в военных действиях в так называемом ичкерийском батальоне в составе украинской армии. Второй аспект заключается в том, что преступники, занимаясь поиском убежища от правосудия, направились к украинской границы. В ходе заявления президент РФ Владимир Путин сообщил, что, согласно предварительной информации, Украина предоставила террористам «проходную точку через государственную границу». Источники «Известий» подтвердили информацию, указав, что возможным направлением также могла стать Беларусь. По словам специалиста по антитеррористической деятельности, было бы гораздо разумнее смешаться среди миллионов мигрантов, чем двигаться к тщательно контролируемым пограничным районам. Это может указывать на то, что они рассматривались как пешки в игре. Он отметил, что террористам обещали «выход», но фактически использовали и предали. Третьим аспектом в пользу этой теории является вид использованного террористами оружия: АК12 с камуфляжным окрасом. Это типичное вооружение для зоны специальной военной операции. «В России такое оружие достать практически невозможно. Но именно оно лежало в схроне, откуда его забрали непосредственные исполнители теракта», — подчеркнул один из собеседников «Известий». Ранее, 22 марта, террористы ворвались в зрительный зал «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. По последним данным, погибло 137 человек, передает RT. Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе», сообщают «Дни.ру». В Москве Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в теракте, передает «Национальная служба новостей».