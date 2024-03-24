24 марта 2024
23 марта 2024

Житель ХМАО получил срок и лишился автомобиля за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО получил срок за вождение в нетрезвом виде Фото:

Житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля.

«Житель Пыть-Яха после употребления спиртных напитков сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а автомобиль марки „Форд Фокус“, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

У жителя ХМАО уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление. Также суд запретил нарушителю в течение шести лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На момент публикации новости приговор не вступил в законную силу

Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Также югорчанина на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля. «Житель Пыть-Яха после употребления спиртных напитков сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а автомобиль марки „Форд Фокус“, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. У жителя ХМАО уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление. Также суд запретил нарушителю в течение шести лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На момент публикации новости приговор не вступил в законную силу Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Также югорчанина на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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