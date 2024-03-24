Житель ХМАО получил срок и лишился автомобиля за пьяную езду

25 марта 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО получил срок за вождение в нетрезвом виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля. «Житель Пыть-Яха после употребления спиртных напитков сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а автомобиль марки „Форд Фокус“, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. У жителя ХМАО уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление. Также суд запретил нарушителю в течение шести лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На момент публикации новости приговор не вступил в законную силу Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Также югорчанина на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля. «Житель Пыть-Яха после употребления спиртных напитков сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а автомобиль марки „Форд Фокус“, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. У жителя ХМАО уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление. Также суд запретил нарушителю в течение шести лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На момент публикации новости приговор не вступил в законную силу Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Также югорчанина на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.