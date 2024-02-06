В ХМАО мужчина заплатит 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде

07 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Югорчанин заплатит крупный штраф за пьяную езду Фото: Алексей Гущин © URA.RU Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Нефтеюганский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал правонарушителя виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года», — сообщает telegram «Полиция Югры». Мужчину за рулем Audi с признаками опьянения задержали сотрудники полиции в сентябре 2023 года. Он отказался проходить медосвидетельствование. Инспекторы ДПС установили, что югорчанин уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутом административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Авария произошла на автодороге «Сургут — Нижневартовск.

Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Нефтеюганский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал правонарушителя виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года», — сообщает telegram «Полиция Югры». Мужчину за рулем Audi с признаками опьянения задержали сотрудники полиции в сентябре 2023 года. Он отказался проходить медосвидетельствование. Инспекторы ДПС установили, что югорчанин уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутом административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Авария произошла на автодороге «Сургут — Нижневартовск.