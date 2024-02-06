06 февраля 2024

В ХМАО мужчина заплатит 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин заплатит крупный штраф за пьяную езду Фото:

Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Нефтеюганский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал правонарушителя виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года», — сообщает telegram «Полиция Югры».

Мужчину за рулем Audi с признаками опьянения задержали сотрудники полиции в сентябре 2023 года. Он отказался проходить медосвидетельствование.

Инспекторы ДПС установили, что югорчанин уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутом административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Авария произошла на автодороге «Сургут — Нижневартовск.

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Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю штраф в 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Нефтеюганский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал правонарушителя виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года», — сообщает telegram «Полиция Югры». Мужчину за рулем Audi с признаками опьянения задержали сотрудники полиции в сентябре 2023 года. Он отказался проходить медосвидетельствование. Инспекторы ДПС установили, что югорчанин уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутом административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Авария произошла на автодороге «Сургут — Нижневартовск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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