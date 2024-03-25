Советник губернатора Тывы разбился в Запорожской области

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Николай Хван скончался нв месте инцидента Фото:

Вечером 23 марта советник главы республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Бывший новосибирский депутат, а ныне советник Владислава Ховалыги Николай Хван попал в аварию в Бердянском районе области вечером 23 марта», — говорится в сообщении. По информации канала, инцидент произошел, когда автомобиль Kia Sportage, управляемый Хваном, столкнулся с грузовиком «Урал» неподалеку от села Нововасильевка.

В результате удара Хван скончался на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

До 2010 года Хван занимал должность директора «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в Новосибирске, где по оценке следствия была выявлена растрата более 200 тысяч рублей из средств предприятия. В 2015 году Николай Хван официально покинул Законодательное собрание Новосибирской области в связи с обвинительным приговором по данному делу.

Дополнено 10:10:

Власти Тувы опровергли, что Николай Хван занимал пост советника главы республики. Сообщается, что был освобожден от должности в 2021 году.

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Вечером 23 марта советник главы республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Бывший новосибирский депутат, а ныне советник Владислава Ховалыги Николай Хван попал в аварию в Бердянском районе области вечером 23 марта», — говорится в сообщении. По информации канала, инцидент произошел, когда автомобиль Kia Sportage, управляемый Хваном, столкнулся с грузовиком «Урал» неподалеку от села Нововасильевка. В результате удара Хван скончался на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал. До 2010 года Хван занимал должность директора «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в Новосибирске, где по оценке следствия была выявлена растрата более 200 тысяч рублей из средств предприятия. В 2015 году Николай Хван официально покинул Законодательное собрание Новосибирской области в связи с обвинительным приговором по данному делу. Дополнено 10:10: Власти Тувы опровергли, что Николай Хван занимал пост советника главы республики. Сообщается, что был освобожден от должности в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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