Советник губернатора Тывы разбился в Запорожской области

Вечером 23 марта советник главы республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Бывший новосибирский депутат, а ныне советник Владислава Ховалыги Николай Хван попал в аварию в Бердянском районе области вечером 23 марта», — говорится в сообщении. По информации канала, инцидент произошел, когда автомобиль Kia Sportage, управляемый Хваном, столкнулся с грузовиком «Урал» неподалеку от села Нововасильевка.
В результате удара Хван скончался на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.
До 2010 года Хван занимал должность директора «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в Новосибирске, где по оценке следствия была выявлена растрата более 200 тысяч рублей из средств предприятия. В 2015 году Николай Хван официально покинул Законодательное собрание Новосибирской области в связи с обвинительным приговором по данному делу.
Дополнено 10:10:
Власти Тувы опровергли, что Николай Хван занимал пост советника главы республики. Сообщается, что был освобожден от должности в 2021 году.
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