Более 200 курганцев сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

В Кургане за выходные 204 жителя региона приняли участие в акции по сдаче крови для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Данная информация размещена в группе областной станции переливании крови в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие друзья, сегодня в донорской акции приняли участие 66 человек. Заготовлено 18 литров цельной донорской крови. 9 доноров вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга», — подытожили организаторы итоги акции, которая прошла 24 марта. Днем ранее на станцию пришли 138 человек, было заготовлено 62 литра цельной донорской крови.
На выходных донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что кровь нужна не только пострадавшим в теракте, но и жителям Белгородской области, а также бойцам СВО.
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