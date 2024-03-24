24 марта 2024
23 марта 2024

Более 200 курганцев сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр переливания крови. Акция
В акции, чтобы помочь пострадавших при теракте в «Крокусе», приняли участие 204 курганца Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Кургане за выходные 204 жителя региона приняли участие в акции по сдаче крови для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Данная информация размещена в группе областной станции переливании крови в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, сегодня в донорской акции приняли участие 66 человек. Заготовлено 18 литров цельной донорской крови. 9 доноров вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга», — подытожили организаторы итоги акции, которая прошла 24 марта. Днем ранее на станцию пришли 138 человек, было заготовлено 62 литра цельной донорской крови.

На выходных донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что кровь нужна не только пострадавшим в теракте, но и жителям Белгородской области, а также бойцам СВО.

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В Кургане за выходные 204 жителя региона приняли участие в акции по сдаче крови для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Данная информация размещена в группе областной станции переливании крови в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, сегодня в донорской акции приняли участие 66 человек. Заготовлено 18 литров цельной донорской крови. 9 доноров вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга», — подытожили организаторы итоги акции, которая прошла 24 марта. Днем ранее на станцию пришли 138 человек, было заготовлено 62 литра цельной донорской крови. На выходных донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что кровь нужна не только пострадавшим в теракте, но и жителям Белгородской области, а также бойцам СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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