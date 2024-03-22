Шумков сдал кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле». Фото

23 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сдал кровь на донорском пункте, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Сдал кровь сегодня. Сдаваемая нами кровь нужна не только для пострадавших в Московской области, она требуется жителям Белгородчины и нашим парням, получающим ранения в ходе боевых действий», — подчеркнул в посте Шумков. По данным Следственного комитета России, количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек. Минздрав РФ сообщил, что при теракте 121 человек пострадал, 107 из них были доставлены в московские больницы.