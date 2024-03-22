22 марта 2024

Шумков сдал кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Шумков призвал сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в Подмосковье Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сдал кровь на донорском пункте, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Сдал кровь сегодня. Сдаваемая нами кровь нужна не только для пострадавших в Московской области, она требуется жителям Белгородчины и нашим парням, получающим ранения в ходе боевых действий», — подчеркнул в посте Шумков.

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По данным Следственного комитета России, количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек. Минздрав РФ сообщил, что при теракте 121 человек пострадал, 107 из них были доставлены в московские больницы.

Шумков сдал кровь для помощи пострадавшим в Москве
Шумков сдал кровь для помощи пострадавшим в Москве
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сдал кровь на донорском пункте, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Сдал кровь сегодня. Сдаваемая нами кровь нужна не только для пострадавших в Московской области, она требуется жителям Белгородчины и нашим парням, получающим ранения в ходе боевых действий», — подчеркнул в посте Шумков. По данным Следственного комитета России, количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек. Минздрав РФ сообщил, что при теракте 121 человек пострадал, 107 из них были доставлены в московские больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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