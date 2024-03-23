23 марта 2024

В Кургане продлили сбор крови для пострадавших при теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр переливания крови. Акция
Кровь можно сдать 24 марта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Курганская областная станция переливания крови продлила работу на 24 марта, чтобы все желающие могли стать донорами для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Курганская областная станция переливания крови 24 марта ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови. По запросу она будет доставлена для пострадавших в террористическом акте в Подмосковном „Крокус Сити Холле“, в Белгородскую область и больницы, где лечат участников специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что 23 марта в акции приняли участие 138 человек.

Сообщалось, что жители региона массово сдавали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе». Донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская областная станция переливания крови продлила работу на 24 марта, чтобы все желающие могли стать донорами для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курганская областная станция переливания крови 24 марта ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови. По запросу она будет доставлена для пострадавших в террористическом акте в Подмосковном „Крокус Сити Холле“, в Белгородскую область и больницы, где лечат участников специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что 23 марта в акции приняли участие 138 человек. Сообщалось, что жители региона массово сдавали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе». Донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...