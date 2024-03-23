В Кургане продлили сбор крови для пострадавших при теракте в «Крокусе»

24 марта 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Кровь можно сдать 24 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Курганская областная станция переливания крови продлила работу на 24 марта, чтобы все желающие могли стать донорами для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курганская областная станция переливания крови 24 марта ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови. По запросу она будет доставлена для пострадавших в террористическом акте в Подмосковном „Крокус Сити Холле“, в Белгородскую область и больницы, где лечат участников специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что 23 марта в акции приняли участие 138 человек. Сообщалось, что жители региона массово сдавали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе». Донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская областная станция переливания крови продлила работу на 24 марта, чтобы все желающие могли стать донорами для пострадавших от теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курганская областная станция переливания крови 24 марта ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови. По запросу она будет доставлена для пострадавших в террористическом акте в Подмосковном „Крокус Сити Холле“, в Белгородскую область и больницы, где лечат участников специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что 23 марта в акции приняли участие 138 человек. Сообщалось, что жители региона массово сдавали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе». Донором стал и губернатор Курганской области Вадим Шумков.