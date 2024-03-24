24 марта 2024
23 марта 2024

Мэр Челябинска Котова выступит с отчетом за 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова представит отчет о работе мэрии на заседании Челябинской гордумы Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 26 марта на заседании гордумы выступит с отчетом по итогам работы администрации за 2023 год. О том, что это станет основным вопросом заседания, заявил председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт.

«26 марта состоится плановое заседание Челябинской городской думы. На прошлой неделе состоялись все комиссии, основной вопрос отчета деятельности главы города и администрации за 2023 год», — сообщил Шмидт на аппаратном совещании.

Шмидт также уточнил, что 28 марта состоится рассмотрение закона о преобразовании Челябинского городского округа заксобранием области (ЗСО). Этот вопрос был рассмотрен и поддержан на профильном комитете ЗСО, подчеркнул председатель гордумы.

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Мэр Челябинска Наталья Котова 26 марта на заседании гордумы выступит с отчетом по итогам работы администрации за 2023 год. О том, что это станет основным вопросом заседания, заявил председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт. «26 марта состоится плановое заседание Челябинской городской думы. На прошлой неделе состоялись все комиссии, основной вопрос отчета деятельности главы города и администрации за 2023 год», — сообщил Шмидт на аппаратном совещании. Шмидт также уточнил, что 28 марта состоится рассмотрение закона о преобразовании Челябинского городского округа заксобранием области (ЗСО). Этот вопрос был рассмотрен и поддержан на профильном комитете ЗСО, подчеркнул председатель гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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