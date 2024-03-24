В Челябинске были получены разрешения на ремонт памятников «Солдаты правопорядка» и «Сказ об Урале» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отремонтируют памятники «Солдатам правопорядка» и «Сказ об Урале». Разрешения на ремонт были получены соответственно 15 и 20 марта 2024 года, рассказал 25 марта на аппаратном совещании вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В Челябинске 15 марта было получено разрешение на ремонт «Сказа об Урале». К работам приступят, как только позволит погода. Также 20 марта получили разрешение на ремонт памятника «Солдатам правопорядка», — сообщил Авдеев.

Памятник «Сказ об Урале» установили в 1967 году. Изначально он был расположен ближе к железнодорожному вокзалу. В 2003 году памятник перенесли. Постамент немного изменился, а богатырь все тот же, он так же держит в руках молот, что символизирует рабочие заслуги Южного Урала и его жителей. Памятник планируется отремонтировать за 10,5 млн рублей. В процессе работ предстоит заменить отмостку и облицовку, покрасить надписи, очистить декоративные элементы, нанести на монумент защитный состав. Облицовывать памятник будут плитами из гранита «Цветок Урала».

Ранее памятник «Сказ об Урале», стоящий на Привокзальной площади Челябинска, попал на новую пятитысячную купюру. Банк России презентовал ее 16 октября 2023 года.

Памятник «Солдаты правопорядка» в Челябинске торжественно открыли в ноябре 2013 года. Его возвели в честь дня сотрудника органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Это четырехметровая скульптура полицейского на пьедестале, прикрывающего рукой ребенка, установленная у областного краеведческого музея.

Позади композиции — мемориальные плиты с именами сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга жителей Челябинской области. В их числе и 21 сотрудник пожарной охраны региона — до 2002 года пожарная служба входила в состав органов внутренних дел.

Памятник «Солдаты правопорядка» в Челябинске торжественно открыли в ноябре 2013 года, в честь дня сотрудника органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник «Сказ об Урале» установили в 1967 году, изначально он был расположен ближе к железнодорожному вокзалу., но в 2003 году памятник перенесли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU