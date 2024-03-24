В Тюмени отменен концерт «Сурганова и оркестр» после теракта в Подмосковье

В Тюмени, в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холл», сообщается о переносе и отмене ряда мероприятий — концертов, спектаклей и городских событий. По последним данным, отменен концерт группы «Сурганова и оркестр», который должен был пройти в столице региона 25 марта. О том, какие еще изменения появились в афише для тюменцев — в обзоре URA.RU.
Концерты
В Тюмени не состоится концерт певца Эмина Агаларова. Ранее мероприятие было назначено на 25 марта, новая дата пока не сообщается.
Концерт Оркестра CAGMO с концертом «Саундтреки Эйнауди» перенесен с 23 марта на 28 марта. Купленные билеты возвращать не обязательно, они действительны в новую дату концерта.
Концерт группы Plazma перенесен с 23 марта на 26 марта. Приобретенные билеты действуют в новую дату концерта.
Отменен концерт группы «Сурганова и оркестр». Новая дата ориентировочно назначена на июнь. Все билеты действительны.
Спектакли
Перенесен и спектакль «Сказка о потерянном времени. Наши дни». Новая дата проведения — 25 марта. Билеты действительны.
Городские мероприятия
Отменена экскурсия школьников в тюменском сквере Юристов. Экскурсия должна была пройти в рамках всероссийской акции «Марафон достижений». Новая дата не сообщается.
Дети из ансамбля «Зори Тюмени» 25 марта должны были получить награды «Таланты Тюменской области». Мероприятие перенесено, новая дата не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.