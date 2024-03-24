В Тюмени отменен концерт «Сурганова и оркестр» после теракта в Подмосковье

Новая дата концерта группы «Сурганова и оркестр» — июнь 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени, в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холл», сообщается о переносе и отмене ряда мероприятий — концертов, спектаклей и городских событий. По последним данным, отменен концерт группы «Сурганова и оркестр», который должен был пройти в столице региона 25 марта. О том, какие еще изменения появились в афише для тюменцев — в обзоре URA.RU.

Концерты

В Тюмени не состоится концерт певца Эмина Агаларова. Ранее мероприятие было назначено на 25 марта, новая дата пока не сообщается.

Концерт Оркестра CAGMO с концертом «Саундтреки Эйнауди» перенесен с 23 марта на 28 марта. Купленные билеты возвращать не обязательно, они действительны в новую дату концерта.

Концерт группы Plazma перенесен с 23 марта на 26 марта. Приобретенные билеты действуют в новую дату концерта.

Отменен концерт группы «Сурганова и оркестр». Новая дата ориентировочно назначена на июнь. Все билеты действительны.

Спектакли

Перенесен и спектакль «Сказка о потерянном времени. Наши дни». Новая дата проведения — 25 марта. Билеты действительны.

Городские мероприятия

Отменена экскурсия школьников в тюменском сквере Юристов. Экскурсия должна была пройти в рамках всероссийской акции «Марафон достижений». Новая дата не сообщается.

Дети из ансамбля «Зори Тюмени» 25 марта должны были получить награды «Таланты Тюменской области». Мероприятие перенесено, новая дата не сообщается.